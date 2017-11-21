白天持續回溫 明晚東北季風報到 北、東恢復濕冷天氣

明日白天雖然會持續回溫，但到明天傍晚又會有新一波的東北季風報到，屆時北部、東部都將回歸濕冷的天氣型態，中部、南部也將降溫。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-11-21 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕明（22）日白天天氣與今（21）日類似，東北季風減弱、水氣減少，桃園以北、東半部多雲局部短暫雨，中部、南部天氣相較穩定。明日白天台北、宜蘭高溫約22至24度，花東地區約26至28度，中、南部約27至29度。但明日傍晚預計會有新的一波東北季風報到，全台都會降溫，日夜溫差大，建議出門攜帶外套，以備不時之需。

根據《中央氣象局》預報，明日白天天氣型態與今日類似，降雨方面，因東北季風持續減弱，水氣相較前幾天減少，但桃園以北、東半部地區仍是多雲有局部短暫雨的天氣，提醒在上述地區的民眾出門記得攜帶雨具備用。另外，中部、南部地區的天氣相對較為穩定。《天氣風險公司》表示，目前各地氣溫都稍微回暖，但到明日晚間有新一波東北季風與華南雲雨帶移入，北部、東部及各地山區都會回到濕冷的天氣型態。

《中央氣象局》預報，溫度方面，明日白天持續回溫，北部、宜蘭高溫約為22至24度，花蓮、台東高溫約26至28度，中部、南部高溫約為27至29度。但明日傍晚預計會有新的一波東北季風報到，屆時北台灣低溫降至17度，其他地區低溫在18至21度之間。

《天氣風險公司》指出，週三又有新一波的東北季風與華南雲雨帶移入，從週三開始到週五（24日），北部、東部及各地山區都會轉為濕冷的天氣型態，中南部地區則會轉涼，日夜溫差大，外出的民眾建議多加一件外套保暖。

此外，《中央氣象局》提醒，在東北季風逐漸增強下，屆時台灣沿海空曠地區的風浪將逐漸增大，海邊活動及海上作業要注意安全。

空氣品質方面，明日雲嘉南、高屏及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒，其他地區為良好至普通等級。

明（22）日白天台北、宜蘭高溫約22至24度，花東地區約26至28度，中、南部約27至29度。但明日傍晚預計會有新的一波東北季風報到，全台都會降溫，日夜溫差大。（圖擷取自中央氣象局）

明日全台紫外線多為中量級，只有澎湖為高量級。（圖擷取自中央氣象局）