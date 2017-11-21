台南囝仔詮釋葉石濤經典小說 點燃文學火花

2017-11-21 20:54

［記者劉婉君／台南報導］改編葉石濤經典小說，台南市口埤實驗小學與永福國小學童，分別讀劇詮釋〈西拉雅族的末裔〉及〈紅鞋子〉，用不一樣的方式和民眾一起認識台灣文學，精彩表現獲得滿堂采。

「2017台南文學季」將文學推廣深入校園，文化局與國立台灣文學館故事志工、口埤實小及永福國小合作，共同舉辦文學讀劇活動，由學生詮釋葉石濤的兩部經典小說，經過反覆的排練後，兩校的學童們先後在台文館展現成果，其中，口埤實小已於10月演出〈西拉雅族的末裔〉，並演唱西拉雅族語歌曲，獲得好評；永福國小今天接著登場，演出的〈紅鞋子〉，是葉石濤隱晦地寫出自己任職於永福國小時遭受白色恐怖威脅的過程，表現同樣受到讚賞。

台南文學季由文化局主辦，今年以「重拾記憶」為主軸，9月開始就有一系列的活動，包括「追尋台南文學」、「台南文學沙龍」、「台南sing時代之歌」、「文學跨界演繹」、「文學館慶」及「321小戲節─文字的身影」等，校園推廣方面除在大專及高中舉辦講座及對談活動，也針對國小學童推出「文學讀劇」及「說演文學」，希望能在校園點燃文學火花。

說演文學部分挑選台南文學獎的「兒童文學」類組得獎作品，包括第2屆首獎〈小女王餅乾〉及第4屆首獎〈劍獅的超級任務〉，由藝想天開魔法故事悅讀協會改編後，走入校園推廣，鼓勵民眾親近文學、投入文學創作。〈劍獅的超級任務〉明天將在西門國小舉辦，僅開放校園師生參與。

另外，還有來自日本的鈴木爺爺帶來的日本傳統「紙芝居」故事說演，也將在明天於善化國小辦理2場次活動。