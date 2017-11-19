娃娃眼睛看部落 隆恩埔原住民孩童出繪本

2017-11-19 22:00

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市社區營造成果展今天登場，41個社區擺攤秀特色，其中板橋社區大學教師李慶源用VR科技呈現瑞芳三貂嶺風華，三峽隆恩埔部落則用「娃娃的眼睛」繪本，帶大家看見都市原住民部落的日常生活；加起來超過2000歲的爺奶也帶跳健康操，為濕冷天氣注入熱情活力。

李慶源說，三貂嶺隨著礦業沒落，社區也跟著蕭條，近幾年隨著社區營造資源的投入，讓廢棄的碩仁國小活化，舉辦小旅行等，這次則連結新科技，用VR重現地景風貌，再加入文字、聲音，讓三貂嶺的美景與故事更加活靈活現。

隆恩埔部落的16個孩童，則是用畫筆畫下每天生活中觸及的景象，包括親近的海洋與河流、部落房舍與廚房，以童言童語描繪出家園模樣，

社區工作者Aring Hiruy說，原住民被看見的，常常是祭儀、技藝，人們往往忽略了都市原住民的生活議題，《娃娃的眼睛》繪本是「讓孩子自己說自己的生活，而不是透過媒體、書本認識自己」，同時也帶大家認識努力在都市生存的原住民。

Aring Hiruy表示，參與繪本的部落孩童，當看到自己名字列在書上，各個都很興奮，還帶著繪本到學校跟老師、同學分享，也為隆恩埔孩子創造了一座舞台，讓他們帶著部落的故事與更多人交流。