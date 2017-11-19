消費者注意！鮪魚罐頭裡不是鮪魚 是正鰹

市面上的鮪魚罐頭，原來多數都不是由鮪魚所製成。圖為黑鮪魚。（資料照，記者葉永騫攝）

2017-11-19 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕食藥署召開魚類罐頭產品專家會議，將「正鰹」視為鮪魚，往後鮪魚罐頭內的原料，可以是「正鰹」、黑鮪魚、大目鮪、南方鮪、長鰭鮪、長腰鮪、黃鰭鮪、大西洋鮪。而在這之前，以「正鰹」作為鮪魚罐頭的原料，已經是業界公開的秘密。

據《聯合報》報導，食藥署食品組科長李婉禎指出，若使用正鰹製成鮪魚罐頭，可直接稱為鮪魚罐頭，不用另外標註，此規定已經開始實行。李婉禎說，假如是生鮮產品，仍要標示清楚，不得當成鮪魚販賣。

而在國際上若是用正鰹做成鮪魚罐頭，則必須在原料註明「Skipjack tuna」，Skipjack便是正鰹的英文名字。中研院生物多樣性研究員邵廣昭對此指出，正鰹和鮪魚隸屬鯖科，是同一族的魚類，可將之當成「鮪族」。優良食品協會理事長孫寶年表示，在美國與歐盟等地方，已核准鮪魚罐頭可用正鰹製成

農委會水產試驗所海洋漁業組助理研究員莊世昌說，鮪魚罐頭用「正鰹」製成，其次才會使用長鰭鮪或黃鰭鮪，是業界長期的做法，事實上，鰹魚和鮪魚若是切成生魚片，具有明顯的差異，不過做成罐頭後較難分辨，

海洋大學環境生物與漁業科學學系主任王勝平，則對這項做法持反對意見，強調兩者不應該畫上等號。王勝平說，正鰹雖然與鮪魚同屬鯖科，但鯖科範圍相當廣泛，視為同族未免牽強。