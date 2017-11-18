十二婆姐混搭現代舞！台南學生尬藝陣 233隊飆創意

麻豆國小十二婆姐創意藝陣加入現代舞。（記者楊金城攝）

2017-11-18 21:54

〔記者楊金城／台南報導〕十二婆姐融入現代舞、回收喜幛和紙盒製作電音三太子……，台南市國中、小學傳統藝術比賽今天在新營體育場登場，有如一場民俗競技嘉年華，學生大展傳承傳統藝陣文化的成果，熱鬧滾滾、朝氣蓬勃。

台南是藝陣之鄉，本屆報名參賽團隊人數再創歷年新高，有169校233隊，約5500名師生參加。

比賽分創意藝陣、獨輪車、鼓術、跳鼓陣、國武術、傳統藝陣、台灣獅、舞龍、廣東獅。擔任競賽組總幹事的東山國小校長曹欽瑋說，透過多樣的競技項目，讓各校學生展現藝陣學習成果，期望台南民俗藝陣向下扎根，源遠流長傳承下去。

陣法精湛的傳統藝陣，有喜氣洋洋的舞龍舞獅、氣勢磅礡的鼓術、武術，還有融合傳統與現代的創意藝陣，都吸引許多觀眾到場為學生鼓掌加油，比賽也是各校互相觀摩的大好機會。

在創意藝陣上，七股國小將十二婆姐加入電音三太子隊形變換，麻豆國小十二婆姐融入現代舞，七股大文國小回收喜幛和紙盒製作電音三太子都很有創意，柳營果毅國小舞龍隊訓練扎實，舞龍充滿力與美，不輸大校的舞龍隊。

學甲國小十鼓隊。（記者楊金城攝）

卸下電音神偶的小學生和神偶排排坐，吃飯模樣可愛。（記者楊金城攝）

七股大文國小創意藝陣回收喜幛、紙盒做成電音神偶的衣服、頭像，腳踏滑板有創意。（記者楊金城攝）