11年照顧18名創傷兒 布農夫妻：每一個都是自己孩子

2017-11-18 18:12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「每一個都像自己的孩子，豐富了我的生命！」布農族夫婦王順孝、王良貴擔任寄養家庭11年，一直照顧受創傷兒少，來自家暴、遺棄或吸毒家庭等弱勢兒共18個，展現超人的愛心與關懷，給予無限家的溫暖，昨天獲得台中市表揚特殊貢獻獎，夫婦倆反而感謝孩子給予成長的機會。

寄養媽媽王良貴年輕時在樂生療養院擔任保育員照顧多重障礙院童，就下定決心以後擔任寄養家庭，婚後育有一子也收養離婚妹妹的孩子，由於有保育員經驗，一直收容照顧受創傷的孩子，有受虐兒、遺棄兒、父母帶去自殺未遂等，個個身心受創嚴重，缺乏安全感，他們照顧過8個月至12歲的孩子，有得甚至顧到4、5年，孩子才因出養、安置機構或返回原生家庭離開，每個都是心肝寶貝。

王良貴說，這些受創孩子非常缺乏安全感，有的會偷竊、破壞傢俱，經常哭鬧不休、半夜尖叫、甚至對夫妻倆拳打腳踢，她總是擁抱孩子安撫，和丈夫幾乎不眠不休照顧，對孩子不斥責、平常心對待，尤其是給予家的安全感與關懷，慢慢療育受傷的身心。

現在王良貴照顧4歲的受虐兒小成，他在8個月大被吸毒父親虐待摔傷，造成嚴重腦傷而安置寄養，有小腦萎縮、癲癇、發展遲緩等，夫妻剛接手時是半癱、無法進食、經常發燒生病、哭鬧尖叫，常常就醫，她與丈夫幾乎不眠不休照顧。

王良貴說，即使加入早療，也要全天候看顧，以免跌倒、撞傷，雖然照顧身心壓力大，也從未想過要放棄，現在小成很活潑好動，認知和學習接近正常孩子，聽到小成親蜜叫聲爸爸、媽媽，就超級滿足；丈夫王順孝也說，照顧這些孩子讓我們家更溫暖、夫妻感情更好。

台中市昨天表揚南台中家扶中心14戶資深和1戶特殊貢獻寄養家庭，社會局長呂建德和家暴防制中心主任廖淑茹說，目前台中市共有154戶寄養家庭，共照顧約150名弱勢兒，寄養爸媽是不幸孩子們的貴人，感謝給予家的關愛。

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