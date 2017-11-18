陶藝與科技的展演 24位跨域陶藝家北科大聯展

2017-11-18 15:13

〔記者林曉雲／台北報導〕別再以為品茶賞壺就是「老人茶」，年輕人做陶喝茶也可以很潮！24位國內知名新銳陶藝家跨界花藝、茶席，飲食及書道，在台北科技大學舉辦「器栩皿巧–2017台灣陶瓷學會當代器皿展」，展現新世代對喝茶的新主張。

台北科大副校長楊哲化表示，陶瓷和當今科技息息相關，舉凡燃料電池、太空梭內，都有陶瓷磁料，陶瓷也是人類文化的載體，台灣陶瓷學會每年在台北科大舉辦年度展覽，今年特展以茶器、花器呈現出盛大的文化饗宴，希望師生、民眾走進台北科大藝文中心，能重新發現看似平凡的陶瓷器皿，當中蘊含的生活美學。

24位來自台灣的邀展藝術家，透過泥土與生活美學對話，持續挑戰科技與藝術跨域合作的美感潛力。其中陳志強長期鑽研釉藥與茶器皿的表現，近年開出美麗的青瓷系列作品，以沉穩、謙遜與執著的態度，緩慢地運用書法的氣韻生動，製作出一組組動人的現代茶器，捕捉住那一抹稍縱即逝的天青色，並獲得日本美濃國際陶藝競賽、台灣國際陶藝雙年展及台灣陶藝獎等重要獎項的殊榮。

嘉義中埔，土的孩子羅紹綺，近年一頭鑽進灰釉漿釉的探索旅程中，從拓荒選土、墾殖鄉野、取土成形，並把土地的顏色轉換成華美斑斕的漿釉，羅紹綺用回家的熱情展現越在地越國際的陶藝美學。

新銳陶藝家黃莛㭹使用自己的手作器皿享受吃的過程，茶器則帶有濃濃的文人氣質，在他壯碩的形體下，泥土很優雅細緻的展現出前所未有的造型美感，晦暗的質感對比華美的金銀色彩，展現新世代對喝茶的新主張。

「器栩皿巧–2017台灣陶瓷學會當代器皿展」即日起到24日於國立台北科技大學藝文中心展出。展覽期間提供預約導覽及茶道體驗，邀請民眾賞壺品茗。