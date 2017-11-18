打開河道看見古都 潺潺水聲好療癒

清水寺街有木造屋保留時光記憶。（記者洪瑞琴攝）

2017-11-18 08:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市中西區開山路巷弄內的清水寺，廟前枋溪河道最近因路面工程而被打開，有王姓網友拍下影片，不禁讚歎「聽著水聲感到療癒」，水還真的蠻清澈的，源源不絕的清澈活水，驗證昔日「清水寺街」、「清水町」的地名由來。

他表示，這不用任何說明，「岸壁紅磚與潺潺水流清晰浮現」，就可以親眼親耳見證的活歷史，可是保留溪流原貌的建議，就怕並不被當局重視，也許下週工程就會被蓋回去了，不管是在地人，還是剛好要來台南玩的朋友，要把握最後機會拍照！

巷弄內還有木造老屋，宛如時光回憶廊，讓人神遊昔日延綿水岸旁的聚落，「自古以來就是清水寺街的經典景象」。

這條巷弄，是古早的清水寺街，當地又稱做「水流觀音街」，1770年創建的清水寺，是台南在地古寺，對面還有家百年老店，包子與水晶餃都是限定時間出爐，網友讚聲「看河道、吃包子」可放慢腳步好好欣賞。

網友反應不一，也有網友認為「沒想到水滿乾淨的耶」、「平常是水溝臭味就是了」、「為維護觀光產業該保留；為在地人更好的生活該保護；為整體生態健康，是人類責無旁貸的使命」。

網友提供影片：