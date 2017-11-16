佈老時間銀行志工好貼心 陪失智奶奶做烙餅

2017-11-16 18:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市推動「佈老時間銀行」，處處可見照顧長輩的溫馨故事，志工吳玉雲與江妤慧今天特地帶著麵粉，陪失智的馬奶奶一起做奶奶最懷念的烙餅，老人家雖然記不得生活片斷，但是做起烙餅毫不含糊，有志工相伴，彷彿時光倒轉，讓老奶奶度過快樂的1天。

佈老志工吳玉雲說，89歲的馬奶奶獨居在土城中央路舊公寓4樓，雖有3個子女，但各自成家立業，3年前馬奶奶因心臟手術出院後，便很少出門，且有輕度失智，經社會局土城社福中心媒合，她與江妤慧兩人每週四前來陪伴服務，而每週1次的志工陪伴，是老奶奶最期待的時光，讓老奶奶非常開心。

兩人獲悉馬奶奶非常懷念小時候吃的烙餅 因此特別買了麵粉、麻醬和花生油等材料，陪著老奶奶和麵、擀麵，老奶奶興奮地教志工如何在麵皮上塗麻醬後捲起來再擀，兩位志工怕老奶奶體力難以負荷，但老奶奶還秀一手舉鍋甩餅，令志工嘆服。

社會局長張錦麗說，新北市推動「佈老時間銀行」，以「存老本、顧未來」為理念，經過18小時佈老專業訓練及8小時實習後，便可參與陪伴長輩聊天、運動、購物、備餐和簡易文書處理等，吳玉雲和江妤慧兩人都已累積服務400小時以上，並已存入「佈老時間銀行」，將來可以3比1兌換長照服務，或以1比1兌換佈老志工服務，也可以捐做公益使用，有意服務長輩者可洽「佈老管理中心」。