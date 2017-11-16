從0歲到99歲都有專屬閱讀空間 大甲圖書館重新開館

大甲圖書館整修、合法後重新營運。（記者歐素美攝）

2017-11-16 14:53

〔記者歐素美／台中報導〕具有30多年歷史的大甲圖書館，因未有使用執照，成為違章建築，加上出現屋頂漏水及設備老舊等問題，台中市政府編列預算並爭取教育部補助，先後投入2394.4萬元進行合法化及改善工程，歷經2年半工期，今天重新開館！市長林佳龍鼓勵大家多加利用，讓這裏成為共同成長的家，市府將持續努力在全市29個行政區打造「知識的糧倉」。

林佳龍表示，圖書館不只是借書、看書的地方，也是社區文化活動互動空間，是大家共同成長的家，因此市府在大甲、大安及外埔地區，已投入總計近億元的圖書館建設經費，包括大甲圖書館約2400萬、大安圖書館1000萬元、外埔圖書館5500萬元，希望縮短城鄉差距，不只有交通水利等硬體建設，還有文化的軟實力。

市議員吳敏濟表示，地方要和諧進步，除了交通建設外，最重要的是圖書館。大甲地區人文薈萃，出了很多人才，早期大甲圖書館沒有使用執照，在市府努力下持續補強並增加新的元素，讓大甲地區能有更好的閱讀環境，感謝林佳龍挹注資源在甲安埔地區。

文化局表示，大甲圖書館1樓以嬰幼兒、兒童閱讀區為主，空間設計上明亮開闊，搭配大面落地窗與戶外景色連為一體，具有通透感，超過2萬冊的童書供孩子自在閱讀；2樓樂齡區則搭配新建電梯，讓長者進出無障礙，而舒適與寬敞的閱讀空間，提供超過近70種期刊與20份報紙，更讓樂齡區成為長輩的新樂園；3樓則增設小團體視聽室、討論室、並設有「動漫圖書區」，漫畫圖書達3000冊以上，除了有93個閱覽位外，更有52席自修室，打造青少年專屬區域，創造學習與生活結合的現代休閒概念。

此外，大甲區傳統工藝以藺草編織聞名，大甲圖書館以「編織」為特色館藏，在2樓成立「館藏特色區」，提供超過千冊的「編織」特色書籍，並結合在地藺草編織、藝術、人文辦理各類閱讀推廣，以當地藺草編織為特色融入圖書館，讓市民了解在地文化。