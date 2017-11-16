7天中客團須備雙駕駛 旅行業者氣跳腳

2017-11-16 11:11

〔記者蕭玗欣／台北報導〕觀光局昨修正公布「旅行業接待大陸地區人民來台觀光旅遊團品質注意事項」，未來7天6夜以上行程需具備兩位駕駛輪班，以配合一例一休制度。但旅行業者抱怨，中客大減後，許多遊覽車駕駛早已轉行去開公車，旅行社到哪找這麼多駕駛，難道找不到司機，也要怪到旅行社頭上？況且勞基法修法在即，遊覽車業若被納入彈性工時，觀光局豈不多此一舉？

台北市旅行同業公會副理事長柯牧洲表示，當初觀光局找各公會、協會、品保協會及業者開會時，業者都對雙駕駛制度表示反對，但是昨天卻突然公布新規，讓大家十分錯愕。據了解，旅行商業同業公會全國聯合會及台北市旅行同業公會今天將發聲明稿表達抗議。

柯牧洲說，當初業者開會時就建議觀光局，待勞基法修正，確定遊覽車業被納入彈性工時後，就不必再有7天以上行程須備雙駕駛輪班的規定；況且，遊覽車的問題應該是公路總局行文遊覽車公會去解決，不是觀光局該管的。

旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁也表示，中客大減以後，不少遊覽車司機都已轉行去開公車，駕駛根本不夠用，難道遊覽車司機不夠也要罰旅行業者嗎？

柯牧洲還說，如果觀光局要管遊覽車駕駛問題，那就要一視同仁，不要只規範中客團。

蕭博仁表示，行程中換遊覽車駕駛對業者來說很麻煩，因為每個駕駛熟悉的車款不同，不見得換了司機就能開車上路。還有業者嘆息表示，希望這是假消息，如果正式實施，就代表公務體系不食人間煙火。