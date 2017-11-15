搭乘人數稀少 國光客運「台中—新竹」取消停靠苗栗

2017-11-15 18:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣民到台中市或新竹市，沒有國道客運可搭乘，經立委徐志榮協調，國光客運公司於7月間起，試辦「台中—新竹」班車，繞行停靠苗栗市水流娘龜山站，但國光客運經過近4個月觀察，發現搭乘人數「非常稀少」，將於20日起，取消停靠。

國光客運總經理吳錫忠表示，公司配合地方民意，試辦「台中—新竹」班車，增停靠苗栗市水流娘龜山站，但基於營運成本，試辦期間的旅客搭乘率，也是公司做為後續是否辦理的依據。

吳錫忠說，公司觀察從7月17日到10月31日試辦期間，龜山站搭乘旅客「相當稀少」，甚至經常是沒有旅客在龜山站上、下車；且班車得中途下高速公路繞行，至少得再增加10分鐘車程，也引起往返台中、新竹的旅客抱怨。公司決定於20日起，取消停靠。

苗栗縣民前往台中、新竹，若搭乘大眾運輸工具，考量高鐵站地點、票價及轉運，會搭乘高鐵者少；客運則走平面道路，路程較費時，大多仰賴台鐵運輸。不過，並非每個鄉鎮都有火車站，地方向徐志榮反映，盼能有國道客運服務，往來台中、新竹。

徐志榮於5月間邀集國光客運、苗栗監理站、公路總局苗栗工務段、縣府工務處道路管理科等相關單位研議可行性方案，以客運原有行駛中山高速公路的「台中—新竹」路線，試辦增加停靠苗栗市水流娘龜山站，每日增停4班次，分別為上午7點、9點40分由新竹發車的南下班車，及下午3點、6點40分由台中發車的北上班車。