捕蜂捉蛇業務 嘉縣規劃編經費委外

消防員該不該捕蜂捉蛇，近來成為討論話題。（記者林宜樟翻攝）

2017-11-15 14:26

〔記者林宜樟／嘉義報導〕捕蜂捉蛇業務隸屬近來是熱門話題，嘉義縣議員何子凡今天在嘉義縣議會定期會縣政總質詢要求縣府說明業務誰做，縣消防局長黃志榮表示，依照行政院指示，明年捕蜂捉蛇業務將交農業處辦理，但緊急情況如深夜等情形，消防員還是會協助，縣府農業處長林良懋則說，經計算，明年計畫編1456萬元經費委外處理，但農委會僅同意補助一半，細節還需討論。

何子凡今天質詢，嘉義縣消防局是否有進行捕蜂捉蛇訓練或相關經費？若捕蜂捉蛇過程受傷或死亡，屬因公殉職或因公死亡？他認為消防人員法定上並無捕蜂捉蛇規定，此業務回歸專業，縣府要向中央政府要錢要人，讓適當的機關單位為民服務。

黃志榮說，消防員業務為搶救災害及緊急救護，「我個人反對捕蜂捉蛇業務由消防員來做」，捕蜂捉蛇這幾十年來因為119好撥打，過去為民服務，但做久好像變成業務，其實消防局完全沒有相關職訓和經費。

黃志榮說，他反對捕蜂捉蛇「功德說」，「要做功德大家要一起做」，消防員曾因捕蜂捉蛇被叮咬休克或送加護病房，消防員面臨的危險不可預期，進火場是冒險犯難，捕蜂捉蛇有危險性別人不捉，消防員捉，這也是冒險犯難。

林良懋說，以農業處現有編制，不可能完成捕蜂捉蛇業務，現規劃編列經費委外處理，相關細節則配合消防局辦理。

何子凡說，現實上，短期間內消防員還是須捕蜂捉蛇，且嘉義縣面積大，各地有消防分隊，若屬緊急情況，恐怕還是會由消防員捕蜂捉蛇，他要求縣消防局要有訓練及提供適當配備，協助民眾也要兼顧消防人員安全。