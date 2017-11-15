本週台南連兩場徵才 釋近500職缺

2017-11-15 08:00

〔記者王俊忠／台南報導〕為減少民眾面試往返奔波與加速廠商媒合職工，勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心分別於11月15日及17日連辦2次現場徵才活動，計有16家廠商提供近500個職缺。為增加求職朋友錄取機會，15日場邀請履歷撰寫達人農生企業公司專案經理郭子壽到場指導求職者撰寫一份完美履歷，希望求職朋友把握現場媒合及為自己履歷加分的好機會。

今天（15日）下午2點至4點在台南市東區忠孝里活動中心（中華東路三段498號/德安百貨旁天橋下）徵才，提供逾200個職缺，有伊頓飛瑞慕品、美商德盟、大潤發（安平店）、黑橋牌、亞律渼、坤慶實業、臺南紡織、兆鑫光電、東帝龍實業、南緯實業等10家公司於現場進行面試。工作機會涵蓋現場幹部、展示專員、作業員、儲備幹部、司機、業務助理、行政人員、機台操作員、園藝工、包裝人員、電機人員、機械人員、賣場營業人員、收銀人員、客服人員、技術員...等相關職缺。

17日（星期五）上午9點30分至11點30分在仁德區公所三樓禮堂（中正路三段5號）徵才，提供近300個職缺，當天皆為仁德及歸仁區在地廠商，如高靖工業、大成不鏽鋼工業、及樺實業、雅織流行、昇明國際、坤成實業廠等6家公司在現場面試。工作機會包括現場操作人員、機台操作人員、CNC車床/銑床人員、噴漆等相關職缺。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，許多求職者習慣上網或郵寄履歷，但常石沉大海、沒有獲得進一步面談機會的窘境，公立就業服務機構辦理的中小型現場徵才，是可以讓求職者省時省力找工作的最佳平台，履歷可投遞多家企業，且能現場立即與徵才廠商面試，請求職朋友把握就業的好機會。活動詳情洽台南就業中心06-2371218分機191或192，或上賈好嘉（JobGoodjob）～雲嘉南分署粉絲團。