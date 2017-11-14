中火機組許可展延 台電董座：有信心過關

2017-11-14 17:55

〔記者林菁樺／台北報導〕台中火力電廠9部機組許可證將於明年2月底到期，台電日前向台中市政府申請展延未通過，但中火佔全台發電比例逾15%，台電董事長楊偉甫今表示，「不希望（展延未過）這種情況發生。」會在期限內補齊資料、仍有信心會獲得許可；他也強調，空污問題各界要一起面對，不要將焦點都放在中火改善。

楊偉甫今出席活動時受訪提到，「全台每五度電當中，有一度來自中火貢獻，是台灣非常重要的發電基地。」台電會趕在期限內提出補件資料，應該只是行政上疏漏，對獲得許可證仍深具信心。

每年秋冬空污問題延燒，而地方選舉更趨白熱化，各方將矛頭指向中火；楊偉甫表示，台電擁有多部大型機組，需要負起更大責任，改善計畫無庸置疑都符合未來的環保標準。至於外界認為，中部空污問題，有一半是因為中火造成，影響比例是否有這麼高，楊偉甫表示，等台電改善完以後，應該就會很清楚。

楊偉甫強調，不希望各界將空汙焦點放在中火改善，空污是社會各界要共同面對的問題，期待從科學角度看到數據，民眾、企業等都要一起努力，空污攸關的是台灣未來發展與國人健康。

以中火共十部機組估算，總量佔全台供電系統超過15%，楊偉甫也說，「不希望（展延未過）這種情況發生，會盡快把文件準備好。」