看見台灣！茄苳樹神木樹洞像台灣 遊客驚豔

遊客從茄苳樹神木的兩處樹洞望去，竟神奇呈現一幅台灣地圖。（記者佟振國攝）

2017-11-14 14:37

〔記者佟振國／南投報導〕看見台灣！南投縣國姓鄉北港村有株樹齡300多年的茄苳樹神木，樹幹已經呈現中空仍生機盎然，更有居民發現從特定角度望去的樹洞，竟呈現一幅台灣地圖，讓多次顯靈庇佑居民的神木再添一樁神蹟，親眼見證的遊客也直呼「神木金架愛台灣啦！」

國姓鄉北港村北圳步道旁有株茄苳老樹，樹圍達6公尺，得4個大人才能環抱，樹高約20公尺，樹冠面積達300平方公尺，地方推測樹齡已超過300年，已列為南投縣珍貴老樹進行保護。

國姓鄉代劉昌坤表示，茄苳樹神木奇特之處在於樹幹早已呈現中空多年，卻還是老當益壯，主幹兩處樹洞，一個像是圓窗，另一個宛如只打開小縫的大門，從「大門」向「圓窗」的樹洞望去更有驚人發現，竟然呈現一幅台灣地圖，讓村民嘖嘖稱奇。

居民將樹洞奇觀拍照PO上網路，近來吸引不少遊客慕名而來，好奇一探究竟，直到親眼所見都覺得很神奇，許多人站在樹洞前拍下「人在台灣」的留影，也成為當地熱門拍照打卡景點。

劉昌坤指出，茄苳神木的神蹟還不只一樁，早年中空樹洞內有居民供奉的土地公神牌，卻在87、81水災及接下來的水患，被大水沖到下方500公尺處，都是被今年已94歲高齡的傅湯桂英阿嬤拾獲，居民認為是土地公選擇新居，經擲筊確認，才在拾獲神牌處興建一座土地公廟，成為土地公的新家。

921大地震那年，土地公還特別指示村民要到屏東車城進香2天，村民以農民及接近中秋節，本想只去1天，但土地公堅持要2天，村民仍按行程出發，沒想到發生921大地震，人在南部的村民有人房屋受損，若人在家中恐非死即傷，也慶幸有樹神的庇佑，躲過大地震的侵襲。