明北部持續降雨早晚偏涼 週末氣溫驟降注意保暖

明日降雨方面，受東北風持續影響，迎風面仍易降雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨時間長，雨勢也較為明顯。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-11-13 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕明（14）日持續受東北風影響，迎風面的北部及東半部地區仍然是容易下雨的天氣，各地低溫大約在20至23度，早晚依舊偏涼。

據中央氣象局預報，明日降雨方面，受東北風持續影響，迎風面仍易降雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨時間長，雨勢也較為明顯，至於中南部雲量雖然偏多，不過由於南方移入的水氣減少，降雨範圍縮小，剩下山區附近仍有零星短暫雨，平地則為多雲的天氣。

溫度方面，明日各地清晨、夜晚低溫和今天類似，大約在20至23度，北部及東北部雲多下雨，白天氣溫回升不多，高溫約22到25度，整天都有涼意，其他地方大約在26到30度，白天雖然較為舒適、溫暖，不過早晚依舊偏涼，早出晚歸請多添加衣物。

《天氣風險》指出，本週起東北風逐漸減弱，白天溫度緩慢回升，早晚溫度仍然偏涼，早出晚歸要多注意保暖，這個週末東北風將會明顯增強，北部溫度將會有大幅度下降，恐將只有14度；中南部低溫也可能下探17度，可以先準備好禦寒用品。

空氣品質方面，明日高屏為紅色警示，雲嘉南及金門為橘色提醒，其餘地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

明日各地清晨、夜晚低溫和今天類似，大約在20至23度，北部及東北部雲多下雨，白天氣溫回升不多，高溫約22到25度，整天都有涼意，其他地方大約在26到30度。（圖擷自中央氣象局）