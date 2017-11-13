砸9000萬請來米其林？ 觀光局：根本不到一半

全球美食界聖經「米其林指南」隆重登台，米其林區域總裁方諾德6日出席記者會並回答媒體提問。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-13 10:25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕米其林官方日前正式宣布將在明年第一季出版台北米其林指南，卻被外界踢爆，這本美食界聖經是觀光局砸了9000萬才請來的。對此，觀光局長周永暉今天在交通委員會上表示，觀光局確實和米其林有合作計畫，但預算根本不及外界所說的一半。

米其林紅色指南被譽為美食界聖經，只要被米其林評鑑為米其林星星的餐廳或主廚，除了是一種肯定，更多的是吸引饕客及媒體的追逐目光。

交通委員會今天安排審查107年度交通部觀光局及所屬單位預算及觀光發展基金分預算案，立委鄭寶清直指，觀光局這次贊助米其林的五年出版計畫，竟然沒有編在預算項目內，到底是花了多少錢不能講？

鄭寶清說，按預算法第39條，繼續經費預算的編製，應列明全部計畫的內容、經費總額、執行期間及各年度的分配額，一個年度的分配額編列各該年度預算；但米其林贊助計畫究竟花多少錢、預期成效為何，卻通通都不知道，觀光局難道視預算法為廢話嗎？

觀光局長周永暉表示，米其林計畫贊助費用並沒有外界說的這麼多，甚至不到一半，預算書沒辦法每項預算都寫得很細。