北東今全天濕涼、中南部偶有雨 週六全台將轉冷

受東北季風影響，今天北台灣仍是濕冷天氣。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-11-13 06:29

〔即時新聞／綜合報導〕今天（13日）持續受東北風及南方雲系北移影響，北部、東北部天氣仍較涼，其他地區則是早晚偏涼，降雨方面，東北部地區降雨時間較長，北部、東部及東南部則有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也可能偶有局部短暫小雨。

中央氣象局指出，各地高溫將比昨天略微上升，北部、東北部及東部整天偏涼，預測高溫約24至27度，其他地區高溫約28至30度；低溫則變化幅度不大，各地早晚天氣仍涼，預測低溫20至23度。空氣品質方面，今天雲嘉南及高屏為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒，其餘地區為良好至普通等級。

氣象局提醒，今天蘭嶼及綠島易有8至9級強陣風，中部以北、東南部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域並有較強陣風，沿海並有較大風浪，請注意。至於颱風海葵昨天已減弱為低氣壓，但其外圍雲系仍會帶到台灣上空，將間接造成台灣水氣較多。

週二、週三仍受東北風影響，北台灣整天仍有涼意，其他地區早晚亦涼；週四、週五東北風減弱，各地氣溫明顯回升，週六又有一波東北季風增強，此波冷空氣較前幾波涼空氣強度為強，中部以北及東北部低溫有機會下探至15至16度左右，其他低溫也降至18至19度。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 24 22 ~ 27 23 ~ 29 22 ~ 27

東北部地區降雨時間較長，北部、東部及東南部則有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也可能偶有局部短暫小雨。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）