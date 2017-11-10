中和區公所神秘土地公面貌 透過巨型公仔曝光了！

身高6公尺的巨型土地公充氣公仔，神情是依照區公所內土地公所刻劃。（記者翁聿煌攝）

2017-11-10 19:49

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和土地公文化祭將於11、12日在中和力行福德宮與中和國小盛大舉行，少有人知曉中和區公所地下室也有一尊土地公，因為多年前公所人員上班會聽到異音，造成心神不寧，遂從烘爐地南山福德宮請來土地公坐鎮，保佑平安，所以今年會場的6公尺充氣公仔現身，要為中和民眾帶來好運，中和區長柯慶忠透露，充氣公仔的面容特地比照區公所地下室的土地公設計，以感念公所土地公神威長年保佑公所人員平安。

中和土地公文化祭已經舉辦5年，今年還邀請到全國規模最大的車城福安宮、嘉義諸羅城五方土地公廟、基隆天顯宮及彭佳嶼土地公廟等共襄盛舉，讓南北土地公齊聚中和，共同守護台灣。

柯慶忠說，今年土地公文化祭的特色，12日在中和國小操場的慶祝活動，將有巨型的充氣土地公仔登場，土地公不僅模樣慈祥和藹，充氣公仔上還黏貼精細服飾，讓巨型土地公更顯英姿。

柯慶忠透露，巨型土地公充氣公仔，其實是依據區公所地下室土地公的面容所描繪設計，據傳多年前區公所的員工，有人會聽到怪聲，或是莫名的身體不舒服，區公所特地從烘爐地南山福德宮請來這尊土地公坐鎮，果然此後平安順利。