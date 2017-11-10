大雅小麥麵食文化節 18日踩街闖關「玩轉花舞」

大雅區公所舉辦小麥麵食文化節記者會，邀請民代及里長一起站台，邀請大家18日來同樂。（記者歐素美攝）

2017-11-10 17:16

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區小麥麵食文化節18日在大雅區天壽宮熱鬧登場！大雅區長林宜賢說，今年的活動特別結合在地廟宇及社團，有精彩的創意特色踩街，展現活力；大雅區橫山社區發展協會執行長張樸勻並結合傳統童玩與花博，花了3個月時間研發出有趣又美麗的「玩轉花舞」童玩，活動當天邀請來賓一起玩，展現百花盛開的美景。

18日活動當天，將由大雅區吉祥物「達達」、「雅雅」帶隊，結合在地九天民俗技藝團、各里辦公室、社區發展協會、學校、在地特色演出團隊，上午9點從大雅永興宮出發，踩街至壽天宮，搭配小麥在地特色及花博裝扮，展現大雅活力與氣象。

在壽天宮前廣場，則有大雅特有小麥在地美食、文創市集攤位，讓民眾吃東西、買東西，還有闖關遊戲及摸彩，以寓教於樂的方式，讓大小朋友認識大雅的小麥產業文化。

此外，結合花博與大雅區小麥麵食文化節，橫山社區發展協會執行長張樸勻以傳統的竹蜻蜓，研發出會飛翔或開出美麗荷花的「玩轉花舞」童玩，活動開幕，將由來賓共同把玩，營造百花盛開景象。

林宜賢說，花博明年在台中盛大舉辦，大雅除了小麥麵食文化節，明年3月還有小麥文化季、麥香晨曦馬拉松、7月則有國際童玩節，並穿插在地的電影節及音樂節，以各項精彩活動迎接花博，讓大雅邁向花都之路。

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