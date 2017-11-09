台北開車族塞車、找車位 每年白白浪費2週時間

2017-11-09 17:08

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕UBER日前委託波士頓顧問公司，進行台北交通調查，今天公布結果，UBER亞太地區策略與夥伴關係總監Emilie Potvin說，台北開車族每年浪費2星期時間，塞在車陣中或尋找停車位、平均年花費13.5萬、年度二氧化碳排放量可填滿700個101大樓。

他也說，雖然台北市有150萬輛車，但這不是問題，問題是車內只有駕駛沒有乘客；若大家能選擇共乘，台北開車族每年可以節省高達8天的時間。

根據波士頓顧問公司針對亞洲城市居民所做整體調查發現，亞洲城市居民每天有52分鐘是待在壅塞的交通環境中，並花費26分鐘在尋找車位；如果共乘能成為取代自有車輛，各城市將可減少路上約40％到70％不等的自用車數量。

若單純來看台北的狀況，波士頓顧問公司資深合夥人間董事總經理Vincent Chin說，台北平均每輛車的搭乘人數是1.7人，相當於浪費50％以上車容量。台北尖峰時刻通勤時間，是非尖峰時刻的1.7倍，等於要多花70％的時間才能抵達目的地；如果採用共乘，這個數字可以減少為1.1倍。尖峰時刻路上的汽車數量，超過原始道路設計的50％；每年平均浪費5000美元在塞車和尋找停車位上，這些錢相當於可以在台北五星級飯店度假十天。如果有共乘的交通選擇，台北開車族每年可節省8天的塞車、找車位時間。

為了鼓勵響應綠色交通日，UBER邀請民眾於11月的每週五放下車鑰匙，以大眾交通運輸系統接駁計程車、YouBike、UBER等各種運具，用最少的車輛，承載更多的人。為此，UBER將提供乘車優惠，UBER乘客於11月10日、17日、24日搭車時，只要於APP輸入GREENUBERDAY，即可享有5趟9折乘車優惠，單趟折抵上限30元。