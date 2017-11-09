弘光科大妝品週 造型穿越「前世今生」

2017-11-09 16:02

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光校園吹「韓風」！韓劇這兩年描述穿越時空的「孤單又燦爛的神-鬼怪」、「藍色大海的傳說」在台收視率頗佳，弘光科大妝品系9日舉辦妝品週活動，以「前世今生」為主題，17組同學發揮創意，作品把韓劇元素運用在彩妝上，有重獲新生的美人魚妝、有時空旅者的星空迷幻妝，還有昆蟲前世的蛻變妝，另外，餐旅管理系也推出韓國美食節，場面熱鬧。

妝品週活動總召彭湘庭表示，這次活動由妝品系副教授賴仁輝指導，他選定主題「前世今生」，大一到大三總共17組的同學報名參賽，詮釋從過去到現代的血脈相連族群的基因演化，追尋前世反思的時尚，有些同學製作的成品，創作概念與韓劇中穿越時空的劇情類似，大膽前衛又有獨特風格。

「娧鯪」這組以人魚當主題，訴說前世美人魚再度回到人間重獲新生，臉上的妝有藍色魚鱗，還有金色鱗片，充滿現代感，猶如韓劇「藍色大海的傳說」穿梭時空；「時空旅者」這組使用淡紫色為底顏色，在臉上做文章，化出星際星空迷幻的感覺，素材使用洗衣刷、寶特瓶、絕緣膠帶等材質，創造出另類的時尚感。

至於「虫生」這組，把昆蟲當作前世，想像著過去的不起眼，到今世蛻變成人，昆蟲的特徵妝點在臉及服裝上，表現出重生的蛻變；還有「冰河時期」、「罪鐘」等組別運用彩妝，把前世點綴在臉上，甚至在臉上畫出時間的符號。

妝品系系主任周怡真指出，一年一度舉辦妝品週，鼓勵同學發揮巧思，整體造型虛擬、前衛，有助於培育整體造型彩妝的專長。

另外，餐旅管理旅系9日舉辦的異國美食節，剛好也吹起韓風，學生把韓國著名的光化門，搬進了活動現場，同時安排韓服走秀、舞蹈表演，讓校園內充滿韓風。