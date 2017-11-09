實驗教育校數放寬 立委：防範成招生困難學校避難所

2017-11-09 10:46

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院教育委員會今天審查實驗教育3法各版本修正案，提案修法讓實驗教育延伸到大學的立委張廖萬堅表示，實驗教育的學生不同於一般學生，實驗教育很講求學生的學習自主，一般的學校可能30個人用同樣一張課表，但實驗教育學校有可能是30個人有30張不同的課表，學校老師依據學生的興趣、程度，與學生討論出每個人的專屬課表。這樣環境下培育出來的學生，學習動機很高，學習的自主性也很強。

張廖萬堅表示，現行一般大學的必修學分偏高、科系區分細緻，並不一定適合在實驗教育環境下成長的學生，因此若能小規模的試辦實驗大學，實驗大學裡僅區分「學群」，學生自行提出學習計畫與指導教授討論，上課的方式也非傳統講台授課，而是學生自主討論、自主學習，教授更像是陪伴、諮詢的角色，學生學習到的不再是僵化的知識，而是可以活用的溝通、學習能力。辦理實驗大學，不僅能讓實驗教育的學生有更適合的大學就讀環境，也能刺激一般大學產生質變，用更多元的方式來培育未來社會所需的人才。

至於放寬公立學校辦實驗教育，張廖萬堅表示，目前全國有2個縣市超過5％上限的規定，分別是宜蘭縣與台東縣，因為宜蘭縣僅76所國小與24所國中，台東縣僅88所國小與21所國中，依照現行5％的規定，分別僅能辦理3到4所實驗小學與1所實驗中學，即使有10％的例外規定，也只能辦理7到8所國小及2所國中，這對實驗教育蓬勃發展的宜蘭縣、原民實驗學校眾多的台東縣，無疑是個枷鎖，限制了實驗教育的發展，因此地方政府向國教署提出希望可以放寬限制的想法，現行修法原則仍是5％的限制，僅是例外上限從10％放寬到1/3，但如何避免各地方政府一窩蜂辦理實驗教育學校，發生不聘正式教師，或是掛羊頭賣狗肉變相成為外語班、升學班的情況，則是教育部必須要去管控的，防範「招生困難的學校」有可能拿改辦實驗學校作為「避難所」。

教育部長潘文忠表示，實驗教育向上延伸確有其必要，公校辦實驗學校占該縣市總學校數比例如超過5％以上，就必須由教育部審核，作為把關的方式。

立委蘇巧慧表示，對於非學校型態實驗教育，辦得好的學校應給予補助，對辦得好的縣市政府也應給予補助，因為實驗教育學費以1年20萬估算，對年收入200萬家庭僅占一成，但對年收入32萬的家庭占比達6成，不同社經地位的家庭，家長教育選擇權是不同的，所以她主張政府應補助所有的實驗教育。教育部國教署長邱乾國表示，正在研訂要點，補助非學校型態實驗教育，以學生或機構作為單位計算。