高雄懸日邀攝影好手挑戰 12日封街讓你拍個夠

今年農曆大年初一高雄街頭出現紐約曼哈頓「懸日」奇景。（資料照，張忠義攝）

2017-11-08 21:49

〔記者張忠義／高雄報導〕繼今年農曆大年初一，高雄街頭出現紐約曼哈頓「懸日」奇景後，今年第二次懸日預計將落在12日傍晚的青年路上，高雄市觀光局特別在當天，首度舉行封街觀賞懸日活動。

觀光局從當天下午3點起到6點，青年路上民權路和光華路中間路段快車道，將部分封路管制，以便攝影高手及市民安全地捕捉與欣賞美麗懸日，現場並提供餃子及試吃券讓大家免費品嚐絕世好｢餃｣，希望藉由這項天文美景吸引觀光客前來，也為今年暖冬遊高雄活動進行熱身。

高市觀光局長曾姿雯表示，美國紐約曼哈頓的「懸日」奇景，是指太陽下山時，身影恰巧落在兩棟玻璃帷幕大樓之間，夕陽餘暉把街道渲染成金色童話大道，這樣有如電影場景的自然城市美景在高雄也能捕捉到。

曾姿雯強調，高雄夕陽不但樣貌多變，也相對好拍，無論新手入門還是高手挑戰抓對時間，都能拍到好照片。高雄近日獲得背包客聖經之名的國際知名旅遊指南孤獨星球（Lonely Planet）推薦為2018全球10大最佳旅遊城市第5名，懸日奇景勢必創造旅客造訪高雄又一魅力。

觀光局特別製作追日小食旅攝影文宣，西子灣漫步沙灘賞日落、旗津風車公園鐵馬追夕、紅毛港文化園暮色海景、柴山小自然悠然觀夕、高雄港海洋流行音樂中心攝日等五個最佳拍攝夕陽拍攝景點及附近美食資訊，提供民眾浪漫追夕，用鏡頭當個｢攝日｣好手，親身體驗美景。

今年農曆大年初一高雄街頭出現紐約曼哈頓「懸日」奇景，吸引許多民眾卡位觀賞美景。（資料照，張忠義攝）

今年農曆大年初一，民權路與青年路口的奇景。（資料照，張忠義攝）

大家站在馬路上搶拍高雄懸日。（資料照，張忠義攝）