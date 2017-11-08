「豬公毛」遍佈農田 三星鄉特殊景觀將走入歷史

宜蘭縣三星鄉休耕農田上的豬公毛特殊景觀。（記者江志雄攝）

2017-11-08 18:00

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣三星鄉休耕農田種植田菁當綠肥，翻耕後留一小叢供查驗，以利領取休耕補助，一小叢田菁被嘲諷像中元普度豬公屠體背後一小撮豬毛，農民戲稱「豬公毛」。

三星鄉2期休耕面積1800公頃，申報戶數3200戶，田菁播種栽種時間通常在每年8月初，到了9月份，田菁長到60公分高，農民便用耕耘機翻耕增強地力，但田裡會留下一小叢，日後給鄉公所人員查驗，如果審核過關，每分地有4500元補助款。

休耕農田的田菁查驗時間，各鄉鎮市公所自行決定，三星鄉公所20多年來選在10月辦理，不過，田菁留到此時，有時長到3公尺高，耕耘機不易處理，必須僱工砍除，多了一筆支出，也會孳生斜紋夜盜蟲，鄉長黃錫墉接獲陳情，今天下鄉勘察。

三星鄉拱照村民劉定生反映說，農民翻埋田菁時，留下一小叢作為種植綠肥的「證據」，每年10月過後，田裡處處可見「豬公毛」，有些外地遊客路過，特地停下車拍照。

黃錫墉說，為回應農民訴求，三星鄉休耕補助查驗時間，明年起提前到9月，便於自動化翻耕，讓綠肥翻埋作業一次到位，三星鄉特殊「豬公毛」農田景觀將走入歷史。