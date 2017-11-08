醫訊》礦工醫院長發起 中興扶輪社捐百萬復康巴士

基隆礦工醫院今天獲贈市價125萬元的復康巴士，身兼台北市中興扶輪社社長的礦工醫院院長劉立仁、前社長李國興及礦工醫院董事長梁水龍（由左至右）一同在復康巴士前合影留念。（基隆礦工醫院提供）

2017-11-08 13:14

〔記者林欣漢／基隆報導〕位於基隆暖暖的礦工醫院，也提供東北角偏遠地區醫療服務，為了方便偏鄉民眾就醫，身兼台北市中興扶輪社社長的礦工醫院院長劉立仁，向扶輪社友募集捐款，獲前社長、資生堂所屬的華資粧業股份有限公司董事長李國興響應，今天舉行捐贈復康巴士儀式。

劉立仁說，復康巴士可提供行動不便身心障礙朋友及高齡長者就診及關懷服務，讓民眾可以在熟悉的環境中接受妥善照顧，減少遠赴外地奔波之苦，改善就醫交通不便困擾，他向社友發動募款幫助礦工醫院購買復康巴士，李國興夫婦得知他的想法後，一口答應捐贈市價125萬元的復康巴士，且為善不欲人知，希望以中興扶輪社的名義捐出，低調的善行令人感佩。

礦工醫院董事長梁水龍表示，礦工醫院屬基隆市暖暖區，鄰近新北市平溪區、雙溪區及貢寮區，平時也會提供東北角醫療服務，上述地區因多數青壯人口外移就業，在地居民多屬老幼婦孺，看病就醫都須搭乘公車或請人載至醫療院所，有了這輛全新打造的復康巴士，能提供更優質的醫療服務。