感冒別輕忽 恐引心肌炎致命

2017-11-08

記者蔡淑媛／台中報導

冬天是病毒活躍季節，醫師提醒，不要輕忽感冒，嚴重恐引發心肌炎致命！

5歲的張小妹感冒發燒後1週，原本不適症狀改善後出遊，不料卻再度發燒，半夜胸痛哭醒，緊急就醫才發現是感染腺病毒，引發急性心肌炎，所幸及時治療後未留下後遺症。

中山附醫兒童心臟科主任郭業文指出，心肌炎就像一顆不定時的炸彈，絕大多數都由感染腺病毒、流感病毒等病毒引起，少數由細菌或免疫疾病造成。

兒童抵抗力不足 易誘發

剛開始的症狀像感冒或腸胃炎，尤其嬰幼兒抵抗力不足，多為急性發作，病程突然且可能快速發展到猛爆性心肌炎，嚴重者會在數小時或數日心衰竭死亡。

張小妹日前出現流鼻水、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，1週後不適症狀消失，跟著家人到宜蘭出遊，但第2天中午開始畏冷、發燒，半夜醒來直喊胸痛，家人警覺不對勁，趕緊將她送急診，醫師研判疑似罹患急性心肌炎，立刻轉回台中就醫。

郭業文說，張小妹到院時心跳過快，抽血和心電圖檢查都異常而確診是心肌炎，且冠狀動脈左前降支發炎最嚴重。即使她的活動力正常，也無盜汗、臉色蒼白等心衰竭症狀，但仍注射免疫球蛋白治療，2天後痊癒。

郭業文指出，心肌炎症狀千變萬化、容易被忽略，但病程兇猛，致死率近3成，有3成即使活命也可能留下慢性心衰竭等後遺症，要注意的是兒童抵抗力不足，病毒攻擊較易發病。

若遇胸痛 注意心臟狀況

提醒感冒時，若出現胸痛、呼吸喘、冒冷汗或活動力不佳等，要特別注意心臟情形，即使一般感冒痊癒後，也要小心後續症狀，以免殘留病毒，在免疫力差時伺機肆虐。