醫界人生》視病如親 楊治雄看診45載不言退

2017-09-28 13:47

〔記者林欣漢／基隆報導〕醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院，今天舉行創院65週年慶祝茶會，會中表揚在院內服務滿45年的骨科主任楊治雄，楊治雄說，在礦工的歲月很滿足，有病人還會繼續看診下去。

72歲的楊治雄是高雄人，台北醫學院醫學系畢業，服役當醫官時，就想留在北部發展，當年外科選擇不多，看到礦工醫院在徵人，有提供宿舍，薪水待遇也不錯，就決定到礦工服務。

楊治雄說，當時礦工醫院正處於低潮時期，很多醫師出走，友人得知他的想法都很反對，還有阿兵哥直言是「鳥不生蛋的地方」，他的願望不大，「在小地方當個有名的醫生」，而且來了之後發現艱苦人家很多，不忍看到病患四處奔波、轉院，一待就是45年，他也不輕言退休，覺得還有體力繼續服務病患，「要看診到沒有病人為止。」

楊治雄視病如親，醫病又醫心，不少民眾遠從外縣市來基隆找他看診，稱讚他是「基隆骨科界第一把交椅」，楊治雄的同事也說，楊醫師是有醫術、醫德的良醫，很多醫護人員都是因為他願意留在礦工服務。

礦工醫院董事長梁水龍、院長劉立仁今天也在慶祝茶會上表示，即使現在經營醫院很艱難辛苦，還是不以營利為目的，目前正在興建的新大樓，將打造健檢、洗腎中心，引進最佳醫療團隊及設備服務民眾。