醫病》30歲科技男感冒後癱瘓 原來罹患急性多發性神經炎

2017-11-08 12:44

〔記者歐素美／台中報導〕30歲陳姓男子在科技公司上班，長期熬夜、睡眠不足，去年6月感冒後，突然視力模糊、雙腳無力，到醫學中心檢查確診罹患「急性多發性神經炎」，短短幾天內，病情急轉直下，癱瘓且無法自主呼吸，經插管、氣切，西醫採用免疫球蛋白及血漿置換術治療皆罔效，家屬最後將患者轉送台中慈濟醫院，經中西醫合治，半年即恢復健康，目前已重新回到工作崗位。

陳男在高科技業上班，因半年內瘋狂加班，睡眠不足，去年6月底感冒後，突然視力模糊，1個月後雙腳更使不上力，他才驚覺不對，趕緊就醫，不料，上午進醫院檢查走著進去，下午就需坐輪椅，他嚇得趕緊到醫學中心進一步檢查，確診為「急性多發性神經炎」，但病情也跟著急轉直下，出現肺部塌陷、無法闔眼及自主呼吸，甚至四肢癱瘓、大小便失禁，但西醫治療皆不見起色，家屬擔心需長期臥床，去年9月抱著最後一線希望，將他轉送台中慈濟醫院，希望透過中醫合治改善。

台中慈濟醫院神經內科醫師郭啟中表示，急性多發性神經炎是一種發炎性的神經病變，患者會出現神經、肢體感覺異常，合併肌肉力量障礙，嚴重會癱瘓、甚至呼吸衰竭導致死亡，必需透過腰椎穿刺、腦脊液檢查才能確診，一般會採用血漿置換或血獎透析術或免疫球蛋白治療，合併物理治療或復健，約8成患者會痊癒，但有的也會留下腳麻或自主神經失調等後遺症。

郭啟中指出，根據統計，6成的「急性多發性神經炎」患者在發病前會有感冒症狀，約1到2週即出現神經病變，主要與免疫功能有關，提醒民眾出現感冒症狀後，若出現走路或爬樓梯困難，代表有肌肉方面的問題，應提高警覺是否因神經病變引發。

台中慈濟醫院中醫師莊佳穎說，陳男因瘋狂熬夜、生活作息不正常，出現「虛火亢奮」的病徵體質及神經系統受損，所以採用麻黃、黃耆及人蔘等具有修復神經功能的中藥，搭配中醫針灸及復健的治療，刺激其反應，讓未受損的神經支配肌肉，恢復其肌肉功能，陳男經中西合治約一年，病況逐漸改善並痊癒，今年6月已重返工作崗位。