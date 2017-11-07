每天繳7500元使用費 原民團：抗議還要付中華民國錢！

Mayaw Biho表示，他們原先是在凱達格蘭大道抗爭，遭警察驅離後就到捷運台大醫院站1號出口及228公園，在公園內擺設偏文化面的裝置藝術。（記者鍾泓良攝）

2017-11-07 23:28

〔記者鍾泓良、黃建豪／台北報導〕台北市公園處過去僅規定公園內營利活動須收費，但今年9月29日訂定新作法，既使是非營利行為也須繳費。而今年7月在228紀念公園、捷運台大醫院站1號出口抗爭原住民傳統領域議題的阿美族導演Mayaw Biho（馬躍·比吼）表示，11月底申請時就須適用新法，等於1天要繳納7500元使用費，「我們來抗議，我每天還要付中華民國錢！」經緯法律事務所主持律師張靜表示，透過收費導致民眾無法陳抗，就是限制人民言論自由。

Mayaw Biho表示，他們原在凱達格蘭大道抗爭，遭警察驅離後就到捷運台大醫院站1號出口及228公園，在公園內擺設偏文化面的裝置藝術。他說，過去申請不用付費，但依新法將來每天要求繳7500元，1個月就需要將近22萬元，強調會想辦法跟北市文化局、原民會合作申請場地，但不願繳納鉅額使用費。

公園處主秘吳文慶解釋，公園處身為公園管理機關，依照新法就需要繳費，但原民團體可與北市府各機關、學校合作申請，就無需保證金跟使用費，每個單位每月可申請1次，1次最長7天，「若超過就需依個案情況專簽市長。」

吳文慶強調，若團體未依合法方式使用公園，將依「台北市政府所屬各機關場地使用管理辦法」處理，要求申請人復原，若還是未復原將會介入，並由申請者負擔復原費用。

張靜質疑，公園處雖然稱五都都有相關法令，那麼是否有確實執行。他舉例，當年紅杉軍佔領凱達格蘭大道，如果民眾到公園休息或是路過公園，那是否政府也應該要收費，懷疑這套辦法對於限制言論自由的意義遠大於使用者付費。

而若民眾申請道路抗議，須向工務局及警察局申請路權及集會遊行權，同時繳納3萬元的保證金，若發現道路、公共設施沒有損壞，就會全額退費，但是原則都是免費。