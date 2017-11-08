好動之徒別錯過！花蓮踩點運動趣

2017-11-08 07:30

〔記者簡亭宇／花蓮報導〕近3個月內至少舉辦了7場運動賽事的花蓮，與國際級馬拉松接力賽事HOOD to COAST合作舉辦比賽，利用當地好山好水的地理優勢，晉升成為全台最美的運動場，連花蓮知名景點「鯉魚潭」都受到這股風潮影響，興起了新的水上活動立式划槳（SUP）與獨木舟，讓旅客到這邊不只能散步、踩天鵝船，還能用更「動感」的方式玩花蓮。

如果想更挑戰自我體能，可以到「野猴子探險森林」大展身手，這裡主打全台唯一的樹冠層森林旅遊區，利用16種繩索設施串連了森林內的懸崖地形與原生植物生態環境，可像猴子般自由穿梭於森林內。

若想一次體驗花蓮的優閒與動感，平假日皆免費參觀的台開心農場是最佳選擇，廣大的腹地從茵茵草地一直延伸到花蓮溪出海口，濱海區就是規劃良好的自行車道與慢跑道，旅客可以隨到隨動、隨動隨停，用最隨性的方式將青山和大海一眼覽盡，感受花蓮最美的風景！

愛運動的「好動之徒」除了在花蓮各大景點體驗戶外運動之外，千萬別錯過首度來台的HOOD to COAST 山海長征人車接力賽，這個國際級賽事因賽道橫跨不同地形，因此被喻為「世界上規模最大的慢跑馬拉松接力賽」與「全世界最美的路跑賽事」，而來到花蓮舉辦台灣第一屆比賽，更是將花蓮壯闊山景與無邊海景推上國際運動舞台，身為台灣的熱血分子，當然要共襄盛舉，把花蓮的美「跑」給世界看。

HOOD to COAST山海長征人車接力賽資訊

報名時間：即日起～11/10

活動日期：12/23～12/24

網路報名：http://hoodtocoasttaiwan.com