體感科技上下游利多 高市擬對VR體驗館減免娛樂稅

2017-11-07 17:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕呼應體感園區可望落腳高雄亞洲新灣區，高市府號召超過40個產官學單位，今天下午4點成立「台灣體感科技產業聯盟」，高市府也率全台之先，研擬對VR體驗館祭出減免娛樂稅的利多。

「台灣體感科技產業聯盟」由高市府、台灣虛擬與擴增實境產業協會（TAVAR）、資策會南區服務處聯合發起，網羅大咖級廠商，包括高雄在地廠商智崴、智冠、奧瑪斯、繪聖；美商超微半導體（AMD）、港商輝達（NVIDIA）；硬體大廠微星、華碩、技嘉；場域運營商義大開發、大魯閣、統正等。

市長陳菊致詞時，特別感謝經濟部工業局的協助，希望此聯盟成立後，能吸引體感科技上下游群聚高雄。

陳菊表示，數位內容產業是高雄產業轉型的重點產業之一，廠商家數從2010年的46家，成長到目前217家，累計投資金額由3.2億元成長到118億元，創造近萬個工作機會，為高雄推動體感園區奠定重要基礎。

經發局長曾文生表示，「台灣體感科技產業聯盟」就是組成國家隊，由他擔任共同召集人，宣示高雄爭取前瞻體感科技園區的決心，並做為業界交流平台，市府也將提供業者場域媒合、應用推廣、新創扶植等最實際協助。

由於一些VR線下體驗館反映，遇到各地方政府開始徵收娛樂稅，影響這項新創產業的發展，陳菊昨也宣布，已指示財政局與經發局，研擬娛樂稅減免方案，這也是全台第一個地方政府，對體感業者祭出此利多。

市府表示，娛樂稅為地方稅，VR線下體驗館稅率為5％，正研議修改自治條例，對業者免稅或減稅，或在稅率不變情形下，利用專款基金回饋給業者。