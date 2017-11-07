小巨蛋黑名單解封？ 北市府：歡迎張惠妹團隊申請

2017-11-07 17:13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕藝人張惠妹外傳遭台北小巨蛋封殺，日前以特別嘉賓身分重回小巨蛋，結束後在臉書發文說，「多麼希望烏托邦能在小巨蛋畫上句點」。國民黨台北市議員李傅中武質詢時問市長柯文哲，為何張惠妹沒有辦法再回小巨蛋？外傳還有多個團體都在小巨蛋封殺名單中，呼籲北市府不要扼殺優秀藝人在小巨蛋開唱。柯P回說沒有黑名單，文化局長鍾永豐則說已建立對話機制，歡迎張惠妹團隊申請。

張惠妹去年在台北小巨單，以一首「三天三夜」，創下63分貝的場內震動，周遭居民群起抗議，自此名列小巨蛋黑名單。

台北市議會下午舉行市政總質詢，李傅中武詢問有沒有聽過藝人演唱會？柯P說，聽過伍佰的演唱會，當然認識張惠妹。至於喜不喜歡陳妹的歌，柯P回說，「還好」。

李傅中武直言，未來張惠妹若開演唱會，希望柯文哲去聽看看，去實地感受附近住戶遭受的影響，不要因為聽到張惠妹，就在文化局的檔次審議委員會遭阻饒，就是黑名單，甚至外傳包含張震嶽、兄弟本色等嘻哈團體都在黑名單中。

李傅中武更譏諷，如果在演唱會不能唱跳，那乾脆就只辦妙禪法會感恩師父算了！

柯文哲則回應，市府沒有黑名單，他們就回來按照申請機制就可。鍾永豐則強調，之前也自從五月天演唱會後，就建立起很好的對話機制，藉此也讓張惠妹工作團隊知道。