婚宴吃辦桌很low嗎？ 辦桌王：菜色海放飯店幾百條街！

辦桌婚宴議題近來在PTT上引起熱烈討論。圖為辦桌示意圖。（資料照，記者方志賢攝）

2017-11-07 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾舉辦婚宴都會選擇辦在婚宴會館，傳統的辦桌婚宴較為少見，先前有網友在PTT女板指出，現在很多女生不能接受這樣的婚禮，因為覺得辦桌「很low」，且環境衛生不佳，此類言論意外引發討論，許多喜愛辦桌的網友都紛紛留言力挺，更釣出「辦桌王」前來回文，他直接開嗆：「辦桌low又怎麼樣？菜色海放飯店不知道幾百條街去了。」

被許多PTT鄉民稱為「辦桌王」的網友「台菜二世祖」直接回文，強調這些都是對辦桌的刻板印象，辦桌王強調，紅白帖其實很多政治人物都會跑，不要把這些問題扯到辦桌上；而且如果怕天氣熱，可以找到有冷氣的活動中心或會館之後再和辦桌業者接洽。至於衛生問題，辦桌王則認為做餐飲業的一定難免都會有蟲蠅問題，不是說飯店衛生就一定好。

談到最重要的菜色，「辦桌王」則是直言：「1萬塊的單有龍蝦、石斑、大草蝦、鮑魚佛跳牆等等海鮮料理，試問同樣1萬塊，飯店的單有甚麼？光把一份炸湯圓當作菜來上就不知道被我們甩到哪裡去了，要戰菜色，飯店敢嗎？」「辦桌王」提到，現在辦桌也會去婚宴會館、活動中心等地方辦，舒適度早就不會輸飯店太多，而且辦桌也不跟主家加收10%的服務費，「請問飯店有幾家不收這10%」？

「辦桌王」坦言，「婚禮不只是主家在爽而已」，賓客不會去管活動辦得好不好，他們只在乎菜色好不好，倘若主家「預算無上限」，辦桌的內容絕對不會輸飯店。許多網友也分享自己的看法，紛紛表示：「飯店一萬吃不到啥，辦桌一萬不但吃的好而且還吃到吐。」、「辦斗真的吃的比較爽，幾十年經驗，星級飯店時間久又吃不飽。」、「不過很多都是愛面子才選飯店辦，但客人其實只想吃好喝好，辦桌只要去活動中心就跟飯店差不多。」、「一堆人去飯店辦幾萬塊一桌的又嫌別人包太少...」