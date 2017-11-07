烏溪鳥嘴潭人工湖說明會 居民批「爽到彰化、害到南投」

水利署中區水資源局今於草屯鎮北勢里再召開鳥嘴潭人工湖工程公開說明會。（記者佟振國攝）

2017-11-07 14:11

〔記者佟振國／南投報導〕列入前瞻基礎建設計畫的南投縣草屯鎮烏溪鳥嘴潭人工湖計畫，周邊堤防工程將於本月中旬動工，水利署中區水資源局今於草屯鎮北勢里再召開地方說明會，與會民代、民眾砲轟這項工程根本是拿南投的土地與水資源，去救彰化的地層下陷，但土地徵收價格及相關回饋至今不清不楚，工程卻即將動工，絕對抗爭到底。

水利署中區水資源局副局長陳建成表示，針對土地所有權人對土地徵收價格有意見，已委託不動產估價師重新評估，結果預計月底出爐，最快12月中旬再召開協調會，至於人工湖完工後也會依固定公益支出回饋地方。

主要為解決彰、雲地區民生用水及地層下陷等問題的鳥嘴潭人工湖，規劃施設7個湖區，徵收用地282公頃，其中165公頃為農地和住家，預計明年6月完成用地取得，主工程明年下半年動工，上游的平林2號堤防工程用地無爭議，已經完成發包，本月中旬就要動工。

水利署中區水資局依環評規定今再召開工程公開說明會，與會民代、居民關注焦點仍在土地徵收價格、回饋措施及未來產業發展可能受到限制等問題。

南投、台中農田水利會也憂心未來農業灌溉取水恐受影響，要求水利署落實照顧農民政策，確保農業灌溉用水優先供應，農作期間應保留下游灌溉水權量及生態基流量，以共同取水及農業用水專管專用，並以入庫前優先分水為原則，確保下游近萬公頃既有灌區的用水，並全權負責完工後營運費用，避免後續管理維護及搶水爭議。

鳥嘴潭人工湖工程計畫說明會的與會民眾不滿百人，但砲火猛烈，緊盯土地徵收價格、回饋措施及未來產業發展限制等問題。（記者佟振國攝）

與會民眾批評鳥嘴潭人工湖計畫是拿南投草屯的土地及水資源去救彰化的地層下陷，要求彰化也必須回饋。（記者佟振國攝）