溪邊也能打高爾夫？ 宜蘭尾塹球場明年元旦開放

安農溪畔旁的尾塹公園高爾夫球場，已經完工，因風景靜謐、優美，也被不少球友稱為最美球場之一。（記者張議晨攝）

2017-11-06 17:41

〔記者張議晨／宜蘭報導〕溪邊也能打高爾夫？宜蘭縣府爭取中央補助，在安農溪尾塹橋畔，打造「公園高爾夫球場」，球場設施已經完工，現由尾塹社區發展協會負責維護及管理，這也是全台首座公辦的公園高球場。尾塹社區發展協會總幹事楊登茂指出，現在社區正積極培訓高爾夫種子教官，計畫明年元旦就可開放民眾下場切磋。

高爾夫球給人「高貴」形象，但公園高爾夫主打親民，民眾只需要一支球桿和一顆球就可以玩，從第一洞開始，將球推桿進洞，再以進洞為止的桿數計分。

楊登茂說，過去台灣社區主要以槌球運動為主，但槌球玩法不如其他球類多變，發展陷入瓶頸，近年改引進風行日本的公園高爾夫，希望打造成一項老少咸宜的休閒娛樂。

尾塹球場共有18洞，2人、3人或4人一組下場切磋，約1小時就可完賽；由於公園高爾夫入門簡易，從7歲至80歲都能參與，適合3代同堂遊玩。

楊登茂指出，球場未來是由尾塹社區負責維護，為推廣這項運動，社區已展開種子教官培訓，未來也會開放球具租借，讓更多人認識公園高爾夫。

尾塹社區發展協會表示，公園高爾夫球在台灣仍在推廣，如果民眾有興趣加入，也可致電協會，由教官指導公園高爾夫玩法。