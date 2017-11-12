天天吃好料》新竹中藥薑母雞 補冬暖心好味道

補冬季節到了！新竹市老店薑母雞以煸炒過的中藥薑母為基底，並採用烏骨雞，讓人吃了暖胃又暖身。（記者洪美秀攝）

2017-11-12 08:58

［記者洪美秀／新竹報導］補冬季節到了，一鍋暖暖的湯鍋，不僅讓人暖胃，還能讓人冬天元氣滿滿。新竹市獨特的補冬聖品「老店薑母雞」採用炒過的中藥薑母搭配麻油熱炒的烏骨雞，湯頭美味暖心，每到傍晚就見排隊人潮，讓吃不慣薑母鴨的民眾在冬天也能喝到暖心的好味道。

「因為不愛吃鴨肉，婆婆就用薑母雞幫我做月子」，老店薑母雞板娘李小珍說，婆家本來做鴨肉麵生意，因吃怕了鴨肉，婆婆在她做月子時便用薑母烏骨雞為她保養身體，沒想到味道太特別，做完月子，她便傳承這道美味的絕活，在新竹市少年街開起老店薑母雞，15年來，因名號響亮，已有業者使用近似店名，但她強調老店薑母雞僅此一家，絕無分店。

李小珍說，店內的薑母都是每天從南投、雲林等地契作運送來的，時令進入秋冬，每天都得炒300-400台斤的薑母，而薑母必須先微切壓扁，炒薑母時要用純正麻油先煸炒，最後在鍋內挖出一個洞，再加入20幾種藥材做成的中藥包再翻炒，最後要炒成如黑碳般的「薑母塊」，這是店內薑母雞的獨特「基底」。

薑母雞是選用自然放養的烏骨雞，先用麻油熱炒過後再加入炒過的薑母和米酒滾煮，最後加入配料，就是一鍋暖胃又暖身的「薑母雞」。

李小珍說，除了薑母雞，去年開始推出的「狀元鍋」，屬養生鍋，以烏骨雞、鮑魚片、茶樹菇和羊肝菌菇等溫補食材為主，擁有豐富多醣體，適合四季吃或不想吃過於燥補食材的民眾食用，其他像是成長中的小孩，或有糖尿病、三高患者、懷孕婦女或哺乳產婦等，都可選擇狀元鍋，不僅養生又能補氣。

其他像淮蔘雞因含人蔘，較不適合懷孕婦女食用，何首烏雞對女性皮膚或氣血較虛、腎氣不足、頭髮易白者很適合。

李小珍說，店內薑母雞好吃除薑母是用中藥煸炒過的，而食用湯鍋最重要的醬料也很重要，店內醬料只有豆腐乳和辣椒兩種，而豆腐乳是將整塊豆腐乳加上糖等佐料攪拌而成的，辣椒中的花椒取自中國四川的椒麻粒炒成，除有辣度還有花椒的香、麻，是薑母雞湯鍋的絕佳佐醬料。

每天清晨5點起床，就要到大市場買菜備料及跺雞，李小珍說，這幾年還好有大姐、三妹、四妹來幫忙，四姐妹同心顧店，也成特色。此外，為堅持獨特口感，李小珍說，她不建議在薑母雞湯鍋內加上麻薯燒或茼蒿菜，就連最近南部很夯的紅蟳薑母雞，她也不跟風，因為老店薑母雞是以中藥材為湯底，較不適合海鮮類。

補冬季節到了，冬天裏吃個薑母雞或狀元鍋，總讓人元氣滿滿又暖胃，店內不少老客戶會從桃園或苗栗來外帶湯鍋，更有挑嘴的客人說：「老店薑母雞讓人吃一次，就愛上了，不信，就來試試！」。

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