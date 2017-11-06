空服員控陪酒、造勢 遠航：為增加知名度何錯之有？

遠東航空董事長張綱維（右起）、營運長曾金池6日召開記者會，表示健康活動卻被抹黑成陪酒，已嚴重影響公司商譽，並至台北地檢署提告。（記者簡榮豐攝）

2017-11-06 11:34

〔記者陳宜加／台北報導〕遠航企業工會上週公開以「空服員的告白：你所不知的航空公司真相」為題的動畫影片，指控遠航要求空服員幫立委站台助選、遊街；在路跑活動用餐場合與旅行社業、長官共桌陪酒，甚至直播銷售賺取外快，「好像不只是空服員。」遠航董事長張綱維今天再度出面，召開記者會重砲反擊，「不是勞資爭議，而是少數人造成的鬧劇。」遠航不會再找一般空服員參加公開活動，今年尾牙也不打算舉辦，否則空服員在場，恐怕又被認為是陪酒。

張綱維說，所有活動光明正大，遠航為發展求生存，向地方政府、民意機關主動爭取公開宣傳與露臉機會，甚至連職棒開球、造勢活動都參加許多，「所有的一切都是為了增加知名度，主動爭取而來，何錯之有？」

這支影片上傳迄今已超過22萬人次觀看，引發熱議，影片中以第三人稱控訴，遠航不合理調整給薪方式、薪點，且以考績不佳為由資遣的對象「正好」都是工會成員，質疑遠航編謊將自己的經營不善歸罪於員工。

遠航表示，離職員工以影片方式不實影射及散播，已嚴重影響公司商譽，針對不實指控，已委請律師循法律途徑保障公司權益，將前往台北地檢署按鈴提告，遠航營運長曾金池表示，上午11時將立即前往法院遞狀控告詹姓、高姓、呂姓空服員加重誹謗罪，以正視聽。

針對空服員為立委站台、跳舞、飯局倒酒等爭議，張綱維表示，所謂飯局是遠航路跑活動後的員工聚餐，90％是內部員工，全體員工一起參加，額外提供空服員2000元，希望做服務工作，這算陪酒嗎？

「大家能體會我們的心情嗎？」張綱維更表示，所有露臉機會遠航通通去，遠航重整成功，希望更曝光、更成長，這是一群經歷過苦難、從苦難中爬起來的人的心情。「年輕人工作不要了可以再找，但中年人重新找工作不簡單，珍惜得之不易的幸福，盼外界體諒。」

張綱維表示，企業工會指控公司沒有派員溝通，事實上，上週有三名離職員工到公司談，集團策略長親自面談一個半小時，事後又說沒有溝通。他說，無法理解一干「弱女子」花費心力製作影片、動員有力人士與網軍關說，「如果真的不好，為什麼還要回來？」

他指出，遠航不是批判，只是爭取公道，不少資深員工也看不下去，大家經歷過公司瀕臨倒閉的辛苦過程，團結努力工作，也看見復興航空解散結果，用有限力量接納2、300名員工，珍惜得之不易的安定。

張綱維也說，遠航本就有產業工會，當年在遠航被掏空、快倒閉時，是產業工會提出重整申請，是他們造就現在的遠航，所以也痛恨少數人的工會摧毀遠航。

產業工會常務理事莊留寶說，65年進入遠航專職修飛機，幾位資深員工成立工會，申請重整，尋找願意投資者，拜訪全台名望人士、大股東。重整不見得會成功、很辛苦也需要很多資金，重整通過一步一步往上走，絕不容許任何人用各種方式將公司形象往下拉。