「秋老虎」今明回歸！明天立冬高溫恐達30度

今白天開始各地將大幅回暖，最高溫約在28至29度，明（7日）立冬氣溫更上看30度以上，再度又有「秋老虎」的感覺。（資料照，記者黃志源攝）

2017-11-06 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕東北季風減弱，今晨各地低溫都在20度以上，白天開始各地將大幅回暖，最高溫約在28至29度，明（7日）立冬氣溫更上看30度以上，再度又有「秋老虎」的感覺。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，今日南方水氣持續北上，南部、東半部有局部短暫雨；北部及中部中高雲增多、仍有陽光，鄰近山區有零星飄雨的現象；明雲系東移，除東半部仍有局部短暫雨外，西半部各地恢復晴朗穩定，最高溫將升至30度以上；吳德榮提醒，這也是繼上週三、四（1、2日）之後，再度又有「秋老虎」的感覺。

氣象專家彭啟明也在臉書表示，這樣回溫的類型持續到明天，接下來週三（8日）起東北風會再度增強，週五（10日）會減弱回溫一些，不過週末開始，又有另一波東北風會增強，降溫幅度較大，時間也會較長一些，影響將持續至下週。

近幾年立冬日都飆高溫，去年立冬台北高溫達31.1度，前年立冬高溫也有31度，彭啟明指出，立冬是冬天的第一個節氣，民眾第一個想到的就是要進補，不過今年立冬溫度和週末相比，將會明顯回溫，中午時間甚至有點悶熱感，但不至於出現類似的高溫。