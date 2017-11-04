搭火車睡過頭誤入調車場 旅客「跳車自救」批台鐵不作為

2017-11-04 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕張姓旅客日前搭乘台鐵，卻因睡太熟被載進樹林調車場，他與另一名搭錯車受困的外國旅客求助無果，最後一起跳車下軌道求救。台鐵表示，清車人員誤以為乘客是台鐵員工，才未要求他們下車，事後已向旅客致歉，並將檢討巡車流程。由於先前也曾發生類似案例，當事男大生更因此遭撞死，張姓旅客質疑，台鐵多年來毫無作為。

《蘋果日報》報導，旅客張先生本月1日上午搭乘台鐵4113次區間車，原本要在樹林下車，但他睡太熟沒聽到廣播，發覺不對時已無法下車，只能跟著車子進入調車場內，當時車上還有一名華裔外國旅客，他們只能趕緊撥打車廂內的電話求救，結果台鐵客服也不知如何處置，最後他們只能走到前端車廂，直接從列車跳下鐵軌。

兩人在下車後，有台鐵維修清潔包商雇員建議他們先遠離列車進出口，並尋找台鐵人員詢問可否協助疏導，但台鐵卻無人前來處理，甚至建議他們從車來車往的鐵軌沿路走回去，所幸後來遇到一名列車長，才獲知班車將再回送北上，因此他們又再度上車坐回樹林站。

媒體早先曾報導，2013年時也曾發生男大生搭錯車被載到樹林調車場，當時男大生下車沿鐵軌步行回樹林車站，途中慘遭另一輛列車當場撞死。張先生說，如果他們真的沿鐵軌走回去，可能會被火車撞到或A到，雖然他們兩人也有疏失，但也質疑台鐵多年來毫無作為，罔顧乘客性命安全。

台鐵對此表示，列車停在樹林站時，曾有3名人員上車清車，卻無人發現在第5節車廂的2名旅客，列車長當時在第4節車廂巡車，也未看到旅客。樹林站則說，為避免影響其他列車路線運用，清車有時間壓力，加上樹林調車場也有很多台鐵員工出入，有些會穿便服，清車過程可能因此出現疏失，未來將要求所有進調車場的台鐵員工掛識別證。

台鐵也指出，台北運務段長也有親自向旅客致歉，並表示會對巡車流程不妥和不當之處，嚴加檢討和改善。