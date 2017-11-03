暢遊台3線各鄉鎮祕境 「單車遊竹縣」明開放報名

「單車遊竹縣」的限量紀念運動毛巾上，告訴您如何暢遊新竹縣境內的浪漫台3線。（記者黃美珠攝）

2017-11-03 21:05

［記者黃美珠／竹縣報導］搶攻國內外對新竹縣台3線沿線風光的注意，縣府將在12月的第1個週末，連辦2場「單車遊竹縣」的活動。第1場在週六、12月2日，限額1500人參加，全長29公里，屬平易近人路線。次（3）日將由單車達人帶領兵分5路，準備暢遊台3線各鄉鎮祕境，限300人。縣長邱鏡淳今天宣布：明（4）日中午起受理網路報名。

縣長邱鏡淳說，中央全力推動的浪漫台3線，在新竹縣境內路程最長。來到新竹縣體驗浪漫台3線的采風，「蛋黃區」所在的關西不僅有仙草可吃、可喝，還有面膜給愛美的女士保養皮膚，其他的關西藝術小鎮風光更讓當地的玩法趨於多元。

到了橫山，可以走訪愛情車站，經過芎林、竹東，不妨歇腳品嚐當地的番茄或金桔醬等特產，北埔擂茶、峨眉的東方美人茶遠近馳名。

就是「蛋白區」的新埔也有粄條、宗祠等人文特色，尖石、五峰鄉的甜柿，以及寶山橄欖、柑橘，讓人目不暇給。

縣府計畫12月2日號召1500人一路從新埔、關西沿台3線下殺北埔。沿途結合在地產業提供參加者補給，途經的遊樂區業者如六福村主題遊樂園、綠世界，也都贊助免費門票提供完騎車友門抽獎使用。

12月3日的「單車輕旅行」則兵分五路，上、下午各有1梯「發兵」。每梯次都有單車達人領頭，分別騎向關西採果、竹東彩繪村，或是去北埔看古蹟、到峨眉湖賞景、漫遊橫山漫畫小城等5個不同路線，每個路線、每梯次都限額30人。

縣府表示，以上行程，不分日期、梯次，每人「公定價」都是250元，明（4）日中午12點起就開放上網報名，額滿為止，詳情可洽縣府官網，歡迎各界來玩樂台3線。

h4>相關影音