氣溫溜滑梯！東北風持續吹 週六低溫剩16度

明（4）日全台持續受到東北季風影響，入夜後嘉義以北各空曠地區低溫恐掉到僅有16度。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-03 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕明（4）日全台持續受到東北季風影響，明日清晨各地低溫約為18度至21度，明日入夜後嘉義以北各空曠地區低溫恐掉到僅有16度，北部、東北部地區上午仍有機率降下短暫陣雨。

根據中央氣象局發布的預報資訊顯示，明天白天北部地區氣溫為18度至22度，最高降雨機率60%；中部氣溫介於21度至28度，降雨機率0%；南部氣溫介於21度至30度，降雨機率0%；東部氣溫介於20度至26度，最高降雨機率80%；外島氣溫介於17度至25度，降雨機率0%。

氣象局指出，明日北部、東北部地區雨勢在午後會愈漸趨小，但受東北風影響，全台除高雄外海之外，其餘海面都可能吹起9級至11級強陣風，海上作業、海邊活動要格外注意安全，並注意做好保暖工作避免感冒。

今年的第23號颱風丹瑞在今（3）日上午增強為中度颱風，對台仍無直接影響，丹瑞目前在鵝鑾鼻西南方約1330公里的海面上，預計明日颱風中心就會登上中南半島，提醒有計畫要前往泰國、越南、柬埔寨等國的民眾，多加注意當地天氣動態。

另根據行政院環保署發布的空氣品質預報數據顯示，明日高屏與雲嘉南地區的空氣品質為紅色等級，北部、竹苗、中部為橘色等級，金門、馬祖、澎湖則為黃色等級，環保署將空氣品質按照良好至危害，分為綠色、黃色、橘色、紅色、紫色、紫爆6個等級。