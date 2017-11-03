iPhone X登台上市 遠傳：第二波下週抵台

蘋果iPhone X遠傳電信3日首賣。（記者簡榮豐攝）

2017-11-03 13:21

〔記者吳柏緯／台北報導〕蘋果十周年紀念機iPhone X今天登台上市，不過由於配貨數量有限，台首批到貨量不到10萬，遠傳電信營銷長鄭智衡表示，第一波的貨在本週末就會售罄，第二波預計在下週抵台，將會盡力在年底前消化完所有用戶的訂單。

iPhone X上市前，一度因為價格太高，被外界認為恐影響買氣，不過從預購到正式銷售，電信業者普遍表示，民眾選購的狀況較iPhone 8好上不少。

鄭智衡表示，雖然iPhone X的供貨量比iPhone8少很多，但預購情形亮眼，大約是以往的1倍。iPhoneX雖然價格較高，但因為採用全新的設計，有這樣的成績並不意外。

鄭智衡進一步分析，今天在遠傳電信申購iPhone X的客戶，超過7成選擇資費1399元方案，有助於帶動高階資費的申辦與平均每戶貢獻金額成長。

德誼數位的總經理杜偉昱表示，這次到貨量幾乎只能供應預約客戶，明顯感受到「供不應求」，而且果粉們並沒有因為價格太高而卻步。根據日前針對預約客戶所做的調查統計，約有1/3的預約者是iPhone 7系列的用戶，其他多為iPhone 6系列的是用者，原先屬非蘋陣營的用戶大約不到兩成。

杜偉昱分析，這樣的數據顯示果粉的忠誠度很高，因此仍看好今年iPhone 7、iPhone 8與iPhone X的接連帶動，整體銷售會提升3成。