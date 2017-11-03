都市計畫區可望開放民宿 彰化、員林料將「爆量增加」

鹿港第一家合法民宿，由老屋整修而成。（記者劉曉欣攝）

2017-11-03 00:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣目前只剩彰化市、員林市的都市計畫區不能設立民宿，在中央計畫鬆綁民宿管理辦法，放寬都市計畫區也可以設民宿後，彰化縣民宿協會理事長許書基預估，彰化市、員林市有火車、客運優勢，銜接高鐵便利，兩地的民宿將「爆量增加」！

許書基說，住民宿的大多是自由行或背包客，交通便利是一大誘因，彰化市、員林市的交通條件，肯定是來自海內外遊客自由行的首選。

許書基強調，鹿港是彰化縣的觀光重鎮，以往許多自由行遊客，都是到鹿港1日遊之後，就選擇在台中住宿。鹿港可以合法經營民宿後，留下不少遊客在鹿港住一晚，這就代表彰化有經營民宿的空間。

彰化縣政府城市暨觀光發展處長馬英傑強調，目前全縣旅宿數量仍有很大成長空間，樂見法令鬆綁，未來也會配合大型活動推出旅宿優惠的配套措施。

馬英傑認為，全縣目前民宿登記有39家，房間數為151房，旅館登記家數為68家，全縣的合法民宿與旅館提供房間約為2200房，以往聯合稽核的缺失，大多是未辦理登記，或是未經許可的擴大營運，樂見法令鬆綁，讓業者可以更有彈性的經營。

馬英傑說，今年彰化縣有「馬拉松月」，就有推出旅宿優惠辦法，當旅宿數量充足，未來在行銷觀光，就同時推出2日遊或是3日遊，真正建立彰化的觀光旅宿產業規模。

彰化市餐飲業者謝佳吟說，「如果早一點鬆綁就更好了！」她一直都有經營背包客棧的夢想，但都受限於法令，在彰化市遲遲無法圓夢，只要法令一鬆綁，她將會全力實現自己的夢想。