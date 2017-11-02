中市潭子大新路地下道遲未完工 民怨不便

大新路地下道回填工程，因居民要求施作中央分隔島及管線單位埋線等作業，現場還是一片工地，預計11月底才能通車。（記者歐素美攝）

2017-11-02 17:53

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區大新路穿越鐵路下方地下道，配合「台中都會區鐵路高架捷運化計畫-豐原至松竹段橋下平面道路及景觀工程」，今年4月底封閉進行拆除、回填等工程，原訂10月31日完工通車，但工程遲未完工，居民抱怨很不便；鐵路改建工程局中部工程處長謝立德表示，因地方要求施作中央分隔及管線單位作業，預計11底才能完工通車。

大新路是潭子區的重要交通要道，許多位於鐵路東側的學生都是走大新路地下道到中山路的僑忠國小就學，配合鐵路高架化，大新地下道於今年4月25封閉施工拆除及回填，許多家長都需繞道載送孩子上下學。

陳姓家長反映，大新地下道原訂10月31日完工通車，但完工日期已過，卻遲未通車，對學生家長接送孩子而言，十分不便，今天經過現場，塵土飛揚，還是一片工地，不知何時才能完工，擔心完工遙遙無期。

鐵路改建工程局中部工程處長謝立德表示，大新路與中山路交界就是僑忠國小，附近居民擔心若車輛在大新路迴轉，恐影響學生安全，要求大新路回填後需施作中央分隔島，讓車輛無法迴轉，以保障學生安全，加上管線單位要求埋設管線等作業等，致工程延誤，將趕在11月底完工通車。