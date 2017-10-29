拔金花石蒜回家 婦人險挨罰5千元

有「黃金花」之稱的金花石蒜，屬石蒜科、石蒜屬的野花，又名忽地笑、龍爪花、黃花石蒜等，它的花梗長約40到60公分，相當挺拔，花朵盛開時花型巨大且優美、亮麗，每支花莖頂有4到8朵金黃色小花，花瓣邊緣具有波浪略向外翻捲，是台灣原生種之球根花卉。（記者俞肇福攝）

2017-10-29 21:05

〔記者俞肇福／新北報導〕中秋節過後，金花石蒜陸續在北海岸獅頭山公園、水尾漁港停車場、舊金山總督溫泉花圃區綻放，讓遊客驚豔不已；交通部觀光局北海岸暨觀音山風景區管理處（以下簡稱北觀處）秘書許金城提醒民眾，現在正是金花石蒜盛開期，民眾賞花就好，切勿摘花以免挨罰5000元。

金花石蒜屬石蒜科、石蒜屬的野花，又名忽地笑、龍爪花、黃花石蒜等，它的花梗長約40到60公分，相當挺拔，花朵盛開時花型巨大且優美、亮麗，每支花莖頂有4到8朵金黃色小花，花瓣邊緣具有波浪略向外翻捲，花絲特別長且伸出花瓣外，是台灣原生種之球根花卉，因為花朵呈金黃，故有「黃金花」的美名。

10年前，北觀處和金山區公所開始復育金花石蒜，栽種範圍包括獅頭山公園、金山遊客中心、舊金山總督溫泉，位於金山的法鼓山世界園區男寮外山坡也有花蹤；基隆市二信高中也在同時間復育，目前有大約上百株的金花石蒜。

金花石蒜進入開花期，時間到11月中旬，北觀處秘書許金城提醒民眾，數年前曾經有婦人在獅頭山公園因為看到金花石蒜綻放，忍不住要摘花回家，經勸阻才沒有動手；許金城強調，採摘金花石蒜這一行為觸犯發展觀光條例第64條，罰款新台幣5000元，民眾切勿以身試法。

新北市金山區舊金山總督溫泉花園區，有復育金花石蒜，現在花朵正綻放。（記者俞肇福攝）

基隆二信高中校園，１０年前開始推動復育金花石蒜，現在每年中秋節過後，正是欣賞金花石蒜好季節。（記者俞肇福攝）