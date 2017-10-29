響應百人捐髮 8歲男童不畏懼霸凌留長髮

2017-10-29 18:41

〔記者林彥彤／台北報導〕捐髮助癌友，不分年齡、性別都可做！8歲男童「廷葳」因乾媽罹癌而了解癌友經歷掉髮的過程，從5歲開始就與媽媽一起蓄髮，希望能捐髮助人，不料上小學一年紀時，因為長髮外觀常遭受同儕言語霸凌、取笑，更一度被叫去上女廁等，所幸經學校老師向同學解釋留長髮與捐髮的用意後，不僅讓同學了解助人的重要，也影響部分同學加入響應。

癌症希望基金會今天舉辦「第三屆百人捐髮」活動，廷葳剪下長髮後，瞬間變型男。癌症希望基金會執行長蘇連櫻表示，今年捐髮報名人數比去年成長五成，共計150人參與，其中男性有4位，女性則計有146位，捐髮者年紀最小的僅有3歲、最年長的捐髮者58歲，顯見助人不分性別與年紀。

一名年僅5歲、曾患有罕見卵黃囊惡性腫瘤的女童「星霓」今也出席活動，在經歷半年打針、化療、手術以及掉髮後，她人生中的第一次長髮自2歲開始留起，如今留長3年的她仍樂於剪下助人，她想用自己的力量告訴正在治療的大小朋友：「我現在很好，你們也可以」。

蘇連櫻說，每一位捐髮人都捐出30公分長的髮束，平均每5至8束可做成一頂假髮，但除了需要真髮束製作外，每頂假髮製作費也需要3000元資金，截至9月底，尚有29000多束髮待製作，希望能再籌得600萬元製作經費，呼籲民眾響應捐髮外，也能一同響應捐錢。

今年擔任活動大使的是藝人黃嘉千的女兒「夏天」，今天也現場捐出留髮多年的長髮，並且她拿著自己的小包包上台，將包內現有的零用錢199元捐給基金會做假髮。