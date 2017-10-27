中市國中小行動學習成果發表 9校經驗分享

2017-10-27 15:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市教育局今天在霧峰的光復國民中小學，舉行「106年度國中小行動學習計畫期末成果發表會」，由9所實施學校進行經驗分享，教育局長彭富源表示，明年起將配合前瞻計畫，推動行動學習環境設備，以已實施的9所學校為優先。

對於教育部推動的補救教學，彭富源認為，課堂有不懂要馬上補救，不能累積1、2週甚至1學期才補救，目前台中市已有3所國中實施「角落教學及時補救」，明年也會增加，而補救教學相關設備也將配合前瞻計畫，由已實施的3所國中為優先列入。

教育局推動行動學習，有大鵬國小、美群國小、大智國小、四張犁國小、葫蘆墩國小、長安國小、神圳國小、光復國民中小學及日南國中9所國中小率先推動，今天在光復國中小進行經驗分享。

其中，東區大智國小以「適性診斷 因材施教」，運用教育部「因材網」作為學習資源，老師可透過「因材網」達成課前預習、課中教學與自主學習，了解孩子在學習中，遇到的困難，在課後立即診斷，提升學生學習成效。

另外，西屯區長安國小以「智慧行動，樂在長安」為題，將閱讀與環境教育「認識鳥類生態」作為兩大主軸課程，同時結合密室逃脫實境闖關活動，實踐遊戲式學習和團隊合作。

霧峰的光復國中小則是將科學、資訊 、數學結合，並加入在地特色，如霧峰的香米及菇類，利用教育雲合作備課平台，讓學生瀏覽教師指定媒材，透過AV與VR觀察菇類生長，利用KAHOOT即時回饋APP進行測驗。

彭富源表示，台中市積極推動行動學習，將逐步實現1人1平板或者1組1平板，但其功能不是把書本變為電子書，而是善用小朋友具有3C資訊的DNA天性，使其產生學習的興趣，並利用行動學習，給予即時的補救。

彭富源表示，目前已有北新、日南、大甲3所國中推動角落及時補救教學，有專人協同教學，對孩子有不懂馬上補強，不會累積，也建立孩子的信心，明年將有更多學校加入。