北市欠繳停車費大戶 第1名欠436萬元

議員指出，北市近5年逾期未繳停車費用案件高達103萬2239件，累計未繳金額更高達1億1883萬7480元。示意圖。（翻攝GOOGLE地圖）

2017-10-26 18:24

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市議員潘懷宗今天於議會交通部門質詢指出，依「停車欠費依行政程序法」131條規定，停車欠費逾5年追繳期限，若停管處未移送行政執行署辦理強制執行，則不再進行追繳，94年9月1日至100年12月31日止，因為停管處來不及移送，竟導致市庫少收約2.6億元。停管處解釋，是因為案件太多，處理人員不足。潘懷宗說，既然停管處每年都收入10億元以上，那麼就也可編列預算聘人處理。

潘懷宗更指出，北市近5年逾期未繳停車費用案件高達103萬2239件，累計未繳金額更高達1億1883萬7480元；其中前10名的欠繳大戶，欠繳金額都在36萬元以上，第1名甚至欠了436萬3745元，直說這些車輛長期占用停車位，明顯是惡意欠繳，不僅讓停管處收不到錢，更讓市民無法使用停車格。

停管處說明，欠繳大戶的第1名郭先生名下共有20部車，長期停在公有停車場沒有繳錢，累積大量停車費。而停管處在99年開始清查，陸續移送給法務部行政執行署並在102年取得債權憑證，但因為郭男每年都沒有財產可以查扣。而當潘質疑郭男不是名下有車輛，停管處推測是因為 法務部行政執行署認為車輛太老舊，沒有處理效益，所以沒有拖吊拍賣。

潘不滿地說，既使車輛沒有效益，難道就繼續讓他占用停車格嗎，要求立即把車輛拖吊，既使拍賣不了多少錢，也應該把停車格清空。他也要求，對停車費的積欠大戶都一樣調查辦理。